Deutsche Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal um 0,2 Prozent

Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal 2018 einen Rückschlag erlitten. Erstmals seit Anfang 2015 schrumpfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zwar um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert. Im dritten Quartal gab es weniger Exporte, aber mehr Importe als im zweiten Quartal dieses Jahres.

DIHK: Rückgang des BIP muss ein Warnschuss sein

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat auf die schwächeren Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer Mahnung an die deutsche Politik reagiert, die Standortbedingungen für Unternehmen schnell zu verbessern. "Die BIP-Zahl muss uns ein Warnschuss sein", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

LBBW: BIP-Rückgang ist wohl nur eine Delle

Die Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal um 0,2 Prozent fiel etwas höher aus als von LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert erwartet. "Voraussichtlich ist das aber erst einmal nur eine Delle, die ihre Ursache in Sonderfaktoren der Automobilindustrie hat. Die allgemeine Konjunkturlage ist besser als diese Zahl."

DZ Bank: Dämpfer für die deutsche Konjunktur

Einen merklichen Schwungverlust der deutschen Konjunktur im Jahresverlauf sieht der Chefvolkswirt der DZ Bank, Stefan Bielmeier. "Im Sommerquartal sorgte vor allem die Schwäche im internationalen Handel sogar für einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Auch der heimische Konsum fiel schwächer aus als noch im Frühjahr. Hier dürfte die Verunsicherung in der Diesel-Krise und rund um den neuen Abgasmessstandard eine Rolle gespielt haben."

Japans Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal unerwartet stark

Die Wirtschaft Japans ist im dritten Quartal 2018 stärker geschrumpft als erwartet. Eine Reihe von Naturkatastrophen haben die Exporte und den Tourismus belastet und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in dem Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September annualisiert um 1,2 Prozent zurück, wie aus den Daten der Regierung hervorgeht. Im Vorquartal legte das BIP um 3 Prozent zu. Analysten hatten für das dritte Quartal mit einem Rückgang von 1 Prozent auf annualisierter Basis gerechnet.

Chinas Wirtschaft zeigt im Oktober ein gemischtes Bild

Die Geschäftsaktivitäten in China zeigten im Oktober ein gemischtes Bild. Während die Einzelhandelsumsätze so langsam stiegen wie seit fünf Monaten nicht mehr, zog das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen an. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 8,6 Prozent wie das Statistikbüro mitteilte. Die Industrieproduktion in China legte um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

London verkündet Einigung mit EU auf Entwurf für Brexit-Abkommen

Im Ringen um ein Brexit-Abkommen haben Großbritannien und die EU womöglich einen Durchbruch erzielt: Beide Seiten einigten sich auf einen Vertragsentwurf für den britischen EU-Austritt, wie das Büro von Premierministerin Theresa May mitteilte. Die britische Regierung und die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten wollen am Mittwoch über den Text beraten. Die Reaktionen auf die Einigung fielen gespalten aus.

Italien will keinen nachgebesserten Haushaltsentwurf vorlegen

Italien fordert im Streit um seine Haushaltspläne offen die EU-Kommission heraus. Vizeregierungschef Luigi Di Maio kündigte kurz vor Ablauf einer von der EU gesetzten Frist an, den Haushalt nicht zu verändern: "Das Budget ändert sich nicht, weder in seinen Bilanzen, noch in den Wachstumsprognosen." Die Regierung in Rom lehnt damit von der EU geforderte Nachbesserung ihres Haushaltsentwurfs ab und riskiert ein Defizitverfahren.

Ölpreise unter massivem Abgabedruck - Trump-Tweet belastet weiter

Für die Ölpreise ging es am Dienstag steil nach unten. Die Talfahrt hatte schon am Vorabend nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump eingesetzt. Darin hatte sich Trump gegen eine mögliche Kürzung der Förderung durch Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder ausgesprochen. "Die Preise sollten auf Grundlage des Angebots viel niedriger sein", so der Präsident. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI brach zum US-Settlement um 7,0 Prozent auf 55,69 Dollar ein und damit bereits den zwölften Handelstag in Folge.

Ernennung von neuem US-Justizminister vor Gericht angefochten

Die Ernennung des kommissarischen US-Justizministers Matthew Whitaker ist vor Gericht angefochten worden. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Maryland, Brian Frosh, beantragte bei einem Bundesrichter eine einstweilige Verfügung gegen die Personalentscheidung von Präsident Donald Trump. Whitaker hat bis auf Weiteres die Nachfolge von Jeff Sessions angetreten, der am Mittwoch vergangener Woche auf Druck des Präsidenten vom Ministeramt zurückgetreten war.

Melania Trump fordert Entlassung von Regierungsmitarbeiterin

First Lady Melania Trump hat sich öffentlich für die Entlassung einer ranghohen Regierungsmitarbeiterin ausgesprochen - für eine Präsidentengattin ein höchst ungewöhnliches Vorgehen. Ihre Sprecherin Stephanie Grisham erklärte, die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin Mira Ricardel verdiene es nicht länger, für das Weißen Haus zu arbeiten.

Trump nennt Nordkoreas Raketenaktivitäten "normal"

US-Präsident Donald Trump hat gelassen auf einen Bericht über angeblich geheime Raketenstützpunkte in Nordkorea reagiert. "Wir wissen vollständig über die genannten Stützpunkte Bescheid, nichts Neues - und nichts Außergewöhnliches passiert", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich werde der Erste sein, der Sie wissen lässt, wenn die Lage sich verschlimmert", fügte er hinzu. Auch die Regierung in Südkorea erklärte, die Stützpunkte seien seit Jahren bekannt.

