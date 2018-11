Chemesis International Inc.: unterzeichnet exklusiven Lizenzvertrag mit Kevin Smith und Jason Mewes DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Kooperation Chemesis International Inc.: unterzeichnet exklusiven Lizenzvertrag mit Kevin Smith und Jason Mewes 14.11.2018 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. unterzeichnet exklusiven Lizenzvertrag Chemesis unterzeichnet exklusiven Lizenzvertrag mit Kevin Smith und Jason Mewes für die Entwicklung und Promotion von Cannabis-Produkten. 14. November 2018. Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") freut sich bekannt zu geben, dass es mit Kevin Smith und Jason Mewes (a.k.a. Jay und Silent Bob) einen mehrjährigen Lizenzvertrag für die Entwicklung und Vermarktung von Cannabisprodukten in den USA abgeschlossen hat, einschließlich Blumen, Öle, Extrakte, Walzen, Zapfen, Esswaren und andere Konsumgüter für Erwachsene zu Erholungszwecken sowie für medizinische Zwecke. "Mit Kevin Smith verbinden viele eine Menge Dinge", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Für uns ist er einer der produktivsten Inhaltsschöpfer unserer Generation und die wichtigste Autorität in Sachen Comedy, Comics und Superfandom. Seine Fans respektieren ihn, weil er die Welt mit einem kritischen Blick für Exzellenz und Authentizität betrachtet, aber er kann sich auch zurücklehnen und den Moment genießen. Welchen besseren Weg gibt es, als den Moment mit unseren Produkten zu genießen, und welch bessere Kritiker als Kevin und Jay könnte es geben, um deren Qualität hervorzuheben?" Kevin Smith ist ein Filmemacher, Schauspieler, Comic-Autor, Autor und Podcaster, bekannt für seinen Comedy-Film Clerks, in dem er auch die Rolle Silent Bob spielte. Jason Mewes ist ebenfalls Schauspieler, der für seine Arbeit in Clerks als Jay bekannt ist. Sowohl Jay als auch Silent Bob sind seitdem in Smiths Folgefilmen Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Clerks 2 und Jay und Silent Bob Strike Back zu sehen. Kevin und Jay sind auch bekannt für ihre Internetpräsenz mit einem kollektiven Social-Media-Footprint von 12,4 Millionen Followern, darunter 3,5 Millionen alleine bei Twitter, 1,9 Millionen bei Instagram und 3,8 Millionen bei Facebook. Mit zahlreichen zusätzlichen Social-Media-Projekten und Podcasts steigert sich der volle Umfang ihrer Reichweite ins Unermessliche. Als Teil der exklusiven Lizenzvereinbarung wird das Unternehmen am 13. November 2018 basierend auf dem volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs ("VWAP") 400.000 USD in Aktien ausgeben. Zu diesem Stichtag werden jährlich Aktien im Wert von 150.000 USD an Kevin ausgegeben, bezogen auf den vorherigen 5-Tage-Durchschnittskurs. Die Produkteinführung ist für Q1 2019 geplant. Kevin wird bei Chemesis am Mittwoch, dem 14. November 2018, auf der MJBizCon in Las Vegas am Stand 1233 sein. Wir freuen uns darauf, alle dort zu treffen. Snoochie Boochies! Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, was eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlaubt. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 745569 14.11.2018 ISIN CA1635991039 AXC0136 2018-11-14/09:31