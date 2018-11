Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Ekosem-Agrar auf dem Weg zum integrierten Hersteller von Milchprodukten

- Fläche und Milchmenge in den letzten 1,5 Jahren verdoppelt - Über 57.000 Milchkühe produzieren täglich rund 1.400 Tonnen Milch - Bau von 14 Milchviehanlagen in 2018 - Launch eigener Marke für Milchprodukte - Ernte aufgrund von Witterungsbedingungen unter Vorjahr - Fortsetzung des Wachstums in 2019 geplant

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat das Wachstum ihrer Geschäftsfelder, begünstigt durch die guten Rahmenbedingungen in Russland, weiter vorangetrieben. Die Gesellschaft konnte sowohl ihre landwirtschaftliche Nutzfläche als auch die produzierte Milchmenge in den letzten 1,5 Jahren verdoppeln.

In den ersten neun Monaten 2018 wuchs die Gesamtherde auf rund 128.560 Tiere (+32 %), die Milchkuhherde auf rund 57.060 Tiere (+27 %). Der starke Ausbau der Milchkuhherde führte zu einem kräftigen Anstieg der durchschnittlichen täglichen Milchleistung seit Jahresbeginn von 1.090 Tonnen auf rund 1.400 Tonnen. Somit wurden von Januar bis September 2018 insgesamt rund 350.620 Tonnen Rohmilch gemolken und damit bereits mehr als im Gesamtjahr 2017 (297.000 Tonnen). Bis Ende des Jahres rechnet der Vorstand mit einer ...

