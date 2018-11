Auch Start-ups entdecken Schnäppchenjäger als profitable Zielgruppe. Um diese zu überzeugen, braucht es mehr als niedrige Preise. Sechs Ideen und Modelle mit Zukunft.

1. Rewe ohne Laden: Picnic

Warum kleiden wir uns mit der Hilfe von ein paar Klicks komplett für den Winter ein, quälen uns aber für drei Äpfel in den überfüllten Supermarkt? Über dieser Frage brüteten vor drei Jahren vier Niederländer. Und stellten fest: Das, was der Lebensmittelhandel bisher an Onlineangeboten auf die Beine gestellt hat, kann so nicht funktionieren. Zu teure Produkte, zu lange Wartezeit bis zur Lieferung, zu kompliziert und nur in wenigen Regionen verfügbar.

Können wir besser, dachte sich das Quartett, und erfand: Picnic. Das Start-up verspricht eine kostenlose Haustürlieferung zum Supermarkt-Preis oder sogar billiger. Wie ein moderner Milchmann will man den Lieferzeitpunkt auf 20 Minuten genau vorhersagen. Die Fahrer sind in Elektrowagen unterwegs, der Kunde kann per App nachverfolgen, wo sie gerade herfahren.

Die Geschichte des jungen Unternehmens ist in der Heimat bereits ein Erfolg: 2015 in Amersfoort nahe Utrecht gegründet, beliefern die Niederländer inzwischen 55 Gemeinden. Eine Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen Euro im vergangenen Jahr erleichterte die Entscheidung, sich auch ins Ausland zu wagen: Seit März ist Picnic in Deutschland aktiv, bisher liefert es in Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach aus.Das Team um die Gründer Frederic Knaudt, Arthur Oesterle und Manuel Stellmann beschäftigt inzwischen 200 Mitarbeiter. Eine Partnerschaft mit Edeka Rhein/Ruhr eröffnet Kunden große Teile des gewohnten Sortiments. Ein Erfolgsbaustein der Picnicer: Sie verzichten komplett auf Filialen und kaufen bei Großhändlern stets nur die bestellten Mengen ein, sodass nichts übrig bleibt.

2. Gucci für Geizige: Rebelle

Das Geschäftsmodell des Hamburger Unternehmens Styleremains klingt auf den ersten Blick verdächtig nach Ebay. Wozu also braucht es eine eigene Handelsplattform für Second-Hand-Designermode, wenn es schon einen Marktplatz für alles Mögliche gibt? Alles Mögliche? Im Gegenentwurf dazu liegt die Geschäftsidee des 2013 gegründeten Unternehmens, das im Internet unter der Marke Rebelle.com auftritt. Die Gründer Cécile Wickmann und Max Schönemann - sie kommt aus der Mode, er aus der Logistik - setzen als Spezialisten da an, wo ein Generalist überfordert ist. Der Name Rebelle steht für die Zweitverwertung schöner Sachen. Genauer gesagt: Luxusklamotten, Schuhe und Taschen von Gucci, Prada und Louis Vuitton. Wer die edlen Teile im Schrank hat und nicht mehr braucht, kann ...

