Chur - Die digitale Transformation treibt Unternehmen, Politik und auch die Gesellschaft um. Nachwuchskräfte, welche Kompetenzen in diesem Bereich mitbringen, sind gesuchte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bereits zum zweiten Mal durfte Ralph Hutter, Head Product Management Digitalisation bei Finnova, den «Finnova Technology Award» zwei glücklichen Gewinnern überreichen. Den mit 1'000 Franken dotierten Preis nahmen am Dienstag, 13. November 2018, die beiden Systemtechnik-Studenten der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs (NTB), Cédric Bosshard und Nico Lenggenhager, für ihre Arbeit «Entwicklung eines Roboters für die Inspektion von Hochspannungsleitungen» entgegen.

In der Bachelorarbeit, die im Auftrag von Adlos AG in Balzers entstand, nahmen sich die beiden der Prüfung und Inspektion von Hochspannungsleitungen an. Der aus einem Konzept entwickelte Prototyp besteht aus zwei Teilen: einem Prüfroboter, der sich auf dem Erdleiter fortbewegt und schwere Lasten transportieren kann und aus einer Drohne, die den Prüfroboter beim Überwinden von Hindernissen unterstützt.

Abschlussarbeiten von wirtschaftlichem Potenzial

Neun Abschlussarbeiten aus dem Bachelorstudiengang SystemtechnikNTB der NTB Buchs, dem Bachelorstudiengang Multimedia Production und der Masterstudienrichtung Information and Data Management, beide der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur, gingen ins Rennen für diese Auszeichnung. Die Spannbreite der bearbeiteten Themen bewegte sich von Data Analytics über Cloud-Computing und Elektromobilität bis zu Internet of Things (IoT). Die Bachelorarbeit der siegreichen Studenten Cédric Bosshard und ...

