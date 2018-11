Von Douglas MacMillan und Tim Higgins

LAGUNA BEACH (Dow Jones)--Der Chef der Google-Schwester Waymo will mit dem ersten kommerziellen, selbstfahrenden Autodienst seines Hauses in den kommenden zwei Monaten an den Start gehen. Demnach werden vor allem Firmenkunden das Angebot nachfragen.

Auf einer vom Wall Street Journal veranstalteten Konferenz sprach Sparten-Chef John Krafcik davon, Einzelpassagiere sowie Unternehmen für den Dienst zahlen lassen zu wollen. Ein Beispiel sei Walmart, die mit der Technik Kunden zu ihren Geschäften transportieren wolle. Zunächst werde das Angebot nur für eine kleine Gruppe von Menschen im Raum Phoenix zur Verfügung stehen, aber in den kommenden Monaten auch andernorts hin expandieren.

Waymo hatte 2018 als Zieljahr für den Start ihres autonom fahrenden Dienstes genannt. Im Jahresverlauf hatte die Sparte den Kauf Tausender Fahrzeuge in den kommenden Jahren von Fiat Chrysler und Jaguar Land Rover angekündigt, um die eigene Flotte zu vergrößern.

Die Tech-Tochter von Alphabet tüftelt seit Jahren an der neuen Technik und hat Millionen Testkilometer zu dessen Entwicklung zurückgelegt. Im Vorjahr begann Waymo mit Tests für autonom fahrende Kleinbusse in Arizona im sogenannten Easy-Rider-Program, um herauszufinden, wie potenzielle Kunden den Dienst nutzen und mit ihm interagieren könnten.

November 14, 2018

