Ab Donnerstag können sich alle Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen, die noch keinen Internetanschluss in Gigabit-Geschwindigkeit haben, um Förderung für einen Anschluss beim Verkehrsministerium bewerben. Wie aus einem Papier des Ministeriums hervorgeht, über das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, können Schulen und Krankenhäuser auch dann Förderung beantragen, wenn umliegende Gebäude und Haushalte bereits ans Gigabit-Netz angeschlossen sind.

Bislang war eine Förderung nur möglich, wenn die Einrichtungen oder Unternehmen Internetanschlüsse mit weniger als 30 Mbit/s hatten. Krankenhäuser, bei denen manche Stationen über mehr als 30 Mbit/s verfügen, andere aber nicht, waren damit von einer Förderung ausgeschlossen. Das soll sich laut Verkehrsministerium nun ändern. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach in den Funke-Zeitungen von einem "weiteren Meilenstein auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft".

Die Regierung bringe mit der Ausweitung der Förderung Turbo-Internet in "alle Klassenzimmer, Gewerbegebiete und auch in Krankenhäuser" und schaffe damit "die Grundlagen für digitales Lehren und Lernen, die besten Voraussetzungen für die Ansiedlung von Start-ups in Gewebegebieten und für digitale Anwendungen in der Medizin". Im Koalitionsvertrag als Ziel festgeschrieben ist der flächendeckende Ausbau von Gigabit-Netzen bis 2025.