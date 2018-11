Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Bayer nach den Zahlen für das dritte Quartal von 95 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie habe die Schätzungen und entsprechend das Ziel für den Chemiekonzern nach unten hin angepasst, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen seien aber nicht durchweg schwach ausgefallen und die Aktie sei günstig bewertet. Die Unsicherheiten in Hinblick auf Glyphosat blieben das Hauptrisiko für den Wert./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

