Zug (ots) - Die Equibit Group AG - weltweit führender Entwickler eines Peer-to-Peer-Wertpapierhandelsprotokolls für Eigen- und Fremdkapital - hat angekündigt, dass sie die letzte Phase der Entwicklung und Einführung ihres Mainnets durch einen abschließenden Verkauf von pre-mined EQB Tokens, finanzieren wird. Der Verkauf ist an Personen mit Wohnsitz in zugelassenen Rechtsordnungen Schweiz, der Europäischen Union (einschließlich Großbritannien), Japan, Singapur, Australien und Neuseeland möglich.



Nachdem das Unternehmen kürzlich seinen globalen Hauptsitz nach Zug in der Schweiz verlegt hat, das als " Crypto Valley " bezeichnet wird Maßstab für die juristischen Rahmenbedingungen in der für Kryptowelt gilt, wird es den Erlös aus dem Verkauf verwenden, um das Verständnis für die Plattform und die damit verbundene Systemintegration zwischen dem eigenen stabilen und sicheren Netzwerk und externen Finanzdienstleistern zu fördern. Der Erlös sichert den Start der Equibit-Gruppe in den kommerziellen und Mainnet-Bereich, der von der Branche als Beweis für die Langlebigkeit einer Plattform angesehen wird, in den kommenden Monaten.



"Equibit hat eine sehr klare Marschrichtung für seine Zukunft festgelegt und ist nur noch einen Schritt von einer stärkeren Demokratisierung des globalen Kapitals entfernt", erklärte Chris Horlacher, CEO der Equibit Group AG. "Diese letzte Finanzierungsrunde wird die Fertigstellung und den Start dieses Ökosystems ermöglichen."



Die Equibit-Gruppe hat eine moderne Blockchain entwickelt, die die Prozesse der Wertpapierregistrierung, des Post-Trade-Clearings und der Abwicklung für Emittenten und Investoren erheblich vereinfachen wird - umständliche Prozesse, die derzeit von Drittanbietern gebremst werden. Ihre spezielle Blockchain für Krypto-Währungen verwendet die derzeit sicherste Hash-Technologie - SHA-3.



Der Verkauf steht Anlegern offen, die Geldwäsche und persönliche Überprüfungen durchlaufen haben und ihren Wohnsitz oder Bürger einer der zugelassenen Staaten sind. Nur sechs Prozent der gesamten EQBs wurden vorab gemined, wobei 22 Millionen Coins über die 55-jährige Mining-Prognose des Unternehmens hinaus gefördert werden sollen. Dies ist einer der letzten Schritte des Unternehmens zur Verwirklichung seiner Vision, Finanzdienstleistungen ins Internet zu verlagern.



EQB Verkaufsdetails auf einen Blick: - 400.000 EQB zum Kauf verfügbar (von 1.310.258 Pre-Mine und 22.000.000.000 maximalem Angebot). - Preis von CHF 20 (Schweizer Franken) pro EQB, Mindestabnahme von 1.250 EQB - Soft-Cap von CHF 2'000'000, Hard-Cap von CHF 8'000'000'000 - CHF 250'000 oder mehr und erhalten 10% Bonus EQB - CHF 1'000'000 oder mehr und erhalten 20% Bonus EQB - CHF 4'000'000 oder mehr und erhalten 30% Bonus EQB



Relevante Links: - Erfahren Sie mehr über Equibit in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=1fF2gk1Dhyk). - Dieses Op-Ed (http://ots.de/aVwfAn) beschreibt unsere Vision für die Zukunft der Blockchain-Entwicklung. - Hier ist unser Investoren-Deck (http://ots.de/sa9If2). - Um den Kaufvorgang zu starten, klicken Sie hier: https://eqb.tokengate.io/auth/signin.



Über die Equibit Group AG



Die Equibit Group AG wurde 2015 gegründet und bringt die Vorteile der Blockchain-Technologie an den Kapitalmarkt, um den Zugang zu Wachstumskapital weltweit zu demokratisieren. Unser Wallet schöpft die volle Funktionalität der Equibit-Blockchain aus und unterstützt winzigste Swaps zwischen Equibit, Bitcoin und jeder anderen Kryptowährung mit ähnlichen Scripting-Funktionen. Unsere Vision ist es, dass die Finanzwelt sich digitalisiert, wobei gigantische öffentliche Blockchains als ultimative Erfassungssysteme für verbriefte Vermögenswerte fungieren. Die Equibit Group AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.equibitgroup.com.



