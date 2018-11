Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnungen auf eine Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China und die problemlos verlaufende Auktion italienischer Staatsanleihen haben gestern zunächst die Risikobereitschaft erhöht, so die Analysten der Helaba.Zum Handelsschluss hätten die Marktteilnehmer jedoch verstärkt den "sicheren Hafen" gesucht. Ein Anstieg der US-Inflation könnte den Markt heute tendenziell belasten, während von technischer Seite Stabilisierungen erkennbar seien. So generiere der MACD ein Kaufsignal. Unterstützungen seien an den 21- und 100-Tagelinien bei 159,87 bzw. 159,67 zu finden. Die Widerstände würden die Analysten bei 160,45 und im Bereich 160,90/98 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 159,80 und 160,90. ...

