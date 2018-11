Hohe Erwartungen an Gespräche zw. USA und China Peking setzt auf marktfreudliche Politik EUR und GBP profitieren vom Brexit-Entwurf DE30 kämpft erneut um 11.380 Punkte-Marke Ölmarkt: Abwärtsbewegung beschleunigt sich

Am Dienstag fielen die Kursveränderungen an der Wall Street sehr moderat aus. Der Leitindex Dow Jones verlor zwar am meisten, war jedoch beim Ausverkauf der vergangenen Handelstage mit dem marktbreiten S&P 500 am widerstandsfähigsten. Gestern erhielten wir die Nachricht, dass die USA und China beim seit Monaten anhaltenden Handelsstreit die Gespräche wieder aufnehmen. Die Erwartungen sind allerdings hoch und die Märkte wollen endlich Ergebnisse sehen. Erinnern wir uns aber auch an die positiven Kommentare von US-Präsident Donald Trump, die vor zwei Wochen eine kleine Rallye auslösten. Jeglicher Fortschritt könnte die Wall Street also erneut vor einer Verkaufswelle retten. Peking ist derzeit bemüht, durch eine marktfreudliche Politik den heimischen Markt zu stützen. Durch die Stärkung des Aktien- und Finanzmarktes sowie der Erhöhung der Staatsausgaben soll der seit Q1 2009 anhaltenden ...

