FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler setzt weiter auf den weltgrößten Automarkt und will dort in der chinesischen Hauptstadt ein weiteres Forschungszentrum errichten. Für rund 145 Millionen Euro soll ein Research and Development Tech Center gebaut werden, teilte der DAX-Konzern mit. Nach der Ankündigung des Baus eines zweiten Autowerks in Peking wird das neue F&E-Zentrum der zweite Standort dieser Art in Peking. Eröffnet werden soll das Tech Center 2020.

"Wir bewerten die künftigen Wachstumsmöglichkeiten in unserem größten Einzelmarkt China weiter positiv und werden unsere Investitionen hier fortsetzen", wird Hubertus Troska, der bei Daimler das China-Geschäft verantwortet, in der Mitteilung zitiert.

November 14, 2018 03:49 ET (08:49 GMT)

