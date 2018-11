Verhärtete Fronten im Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union haben bei Anlegern auf die Stimmung gedrückt. Wirecard-Anleger machten am Mittwochmorgen nach den Zahlen erstmal Kasse.

Der verschärfte Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU hat dem deutschen Aktienmarkt einen Dämpfer verpasst. Zudem belastet der Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt. Der Dax fiel am Vormittag um 1,23 Prozent auf 11.331,26 Punkte. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor am Mittwoch 1,09 Prozent auf 23.834,69 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,30 Prozent auf 3182,84 Zähler abwärts.

"Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten fortsetzen", glaubt Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Den Fortschritten in den Handelsgesprächen und in den Brexit-Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...