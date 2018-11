Auf Beamtenebene haben sich die EU und Großbritannien nun zwar auf ein Brexit-Abkommen geeinigt, doch die größten Hürden müssen noch genommen werden. In London stehen dramatische Tage bevor.

Mehrere schwarze Limousinen fuhren am Dienstagabend vor der 10 Downing Street vor. Premierministerin Theresa May hatte einige ihrer wichtigsten Minister eingeladen, einen ersten Blick auf die Dokumente zur werfen, die ihr Chefbeamter Ollie Robins und Sabine Weyand, die Stellvertreterin von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, in den letzten 48 Stunden fertig ausgehandelt hatten. Damit steht - erstmals seit der Volksabstimmung im Sommer 2016 - ein Entwurf, der nach 40-jähriger Mitgliedschaft die Austrittsmodalitäten Großbritanniens aus der Union festschreibt.

Was in dem rund 500 Seiten dicken Scheidungsvertrag und in der kurzen politischen Erklärung über die Zukunft des Verhältnisses von Großbritannien und der EU genau steht, ist bisher noch nicht bekannt. Der Text enthält aber Pläne für eine mehrmonatige Übergangsfrist nach dem offiziellen Brexit-Termin im nächsten März und einen Lösungsvorschlag für die heikle Frage der irischen Grenze, über die bis zuletzt heftig gestritten worden war. Beide Seiten scheuen sich von einem Durchbruch zu sprechen, denn vor der Unterzeichnung müssen noch große Hürden genommen werden.

So müssen die Regierung und das Parlament in London sowie die Regierungen in den übrigen 27 EU-Staaten dem Entwurf noch zustimmen. Und in Großbritannien melden sich bereits die Kritiker, darunter Ex-Außenminister Boris Johnson und Ex-Brexitminister David Davis, lautstark zu Wort. Johnson wirft May vor, Großbritannien zum Vasallen der EU zu degradieren. An den Finanzmärkten allerdings wurden die Nachrichten aus Brüssel und London begrüßt: Das Pfund stieg morgens im asiatischen Handel auf knapp 1,30 Dollar.

Bis zuletzt hatten die Unterhändler auf beiden Seiten vor allem um Formulierungen gerungen, um eine sogenannte "harte", also befestigte Grenze mit Schlagbäumen und Kontrollen, zwischen der Republik Irland und der britischen Region Nordirland zu vermeiden, ohne gleichzeitig eine Grenze zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich zu ziehen. Mit dem Brexit verläuft künftig die einzige Landesgrenze zwischen dem Drittland Großbritannien und der EU just quer durch die irische Insel, was Waren- und Zollkontrollen erforderlich machen würde. Das aber soll vermieden werden, um das Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 nicht zu gefährden. Schließlich hatten sich die Vertreter der britischen und irischen Regierungen sowie der Parteien in Nordirlands damit nach vielen Jahrzehnten auf ein Ende des Bürgerkriegs auf der Insel geeinigt. Gleichzeitig aber ist es ausdrückliches Ziel der Regierung in London und der nordirischen Unionisten, die Zugehörigkeit Nordirlands zum ...

