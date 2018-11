Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine sehr solide Entwicklung genommen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 13 Quartale in Folge steigern können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das sei die längste Wachstumsphase seit Mitte der 1960er Jahre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...