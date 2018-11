Nach dem Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen wollen die EU-Staaten am Mittwochnachmittag erstmals über die Ergebnisse beraten. Die Entscheidung über einen Sondergipfel zum Abschluss eines Austrittsvertrags mit Großbritannien werde aber wohl noch nicht fallen, sagten EU-Diplomaten in Brüssel.

Formal müsste EU-Ratspräsident Donald Tusk zum Gipfel einladen. Vorher wird er jedoch die Bewertung der Mitgliedsstaaten abwarten. Für die nächsten Tage sind weitere Beratungen geplant.

Die britische Regierung hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass sie sich mit der EU auf den Entwurf des Austrittsabkommens geeinigt habe. Das britische Kabinett will ebenfalls am Mittwochnachmittag prüfen, ob die gefundenen Kompromisse akzeptabel sind./vsr/DP/jha

