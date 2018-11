Der Energiekonzern erwartet nach einer Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten, dass er seine Prognosen am oberen Ende erreicht. Die Nettoverschuldung baute Eon in diesem Jahr bislang um fast vier Milliarden Euro ab - dennoch stehen immer noch 15,4 Milliarden Euro in den Büchern.Eon ist mit dem Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten sehr zufrieden. Vor allem in unserem Kerngeschäft - Energienetze, Kundenlösungen und erneuerbare Energien - liegen wir bei allen wesentlichen Zahlen und Entwicklungen voll im Plan und bestätigen daher unsere Prognose für das gesamte Geschäftsjahr", erklärte ...

