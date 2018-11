LeuTek gewinnt Neukunden PERI GmbH im Bereich Business Service Monitoring DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges LeuTek gewinnt Neukunden PERI GmbH im Bereich Business Service Monitoring 14.11.2018 / 10:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leinfelden-Echterdingen, 14. November 2018. Der international agierende Spezialist für Schalungs- und Gerüsttechnik PERI nutzt künftig für ein übergreifendes IT-Monitoring die Expertise und Technologie von LeuTek. Die PERI-Verantwortlichen entschieden sich für das ZIS-System als flexible Monitoring-Plattform. Ausschlaggebend waren neben dem umfangreichen, modular aufgebauten Lösungsangebot die Services und die Qualität eines etablierten deutschen Herstellers. Dabei beeinflussten die vielfältigen fachlichen Möglichkeiten der Impact- & Root-Cause-Analyse sowie des Service-Level-Monitoring und Reporting die Entscheidungsfindung essentiell. Dazu kam die Möglichkeit, individuelle Produkterweiterungen in die Plattform zu integrieren. Das ZIS-System kommt im Rahmen des Projektes IT-Kennzahlensysteme zum Einsatz. Es steuert und überwacht das End-to-End-Monitoring und erlaubt damit Echtzeit-Messungen verschiedener Applikationen und Services aus Sicht des Endanwenders. Innerhalb kurzer Zeit konnte bereits das zentrale Monitoring, das Applikations-Monitoring sowie das End-to-End-Monitoring erfolgreich umgesetzt werden. Das Thema Service-Level Monitoring befindet sich derzeit in der Implementierungs-Phase. Die Services der globalen Niederlassungen werden mithilfe des ZIS-Systems zentral und ganzheitlich aus Deutschland heraus überwacht. Die Service-(Level)-Visualisierung wird durch ein Self-Service-Portal sichergestellt. So können Verfügbarkeiten und Störungen auf einen Blick erfasst werden. Der Projektabschluss ist für Anfang 2019 geplant. "Das ZIS-System von LeuTek bietet für uns die zentrale Informationsplattform für unsere konzernweiten Monitoring-Aktivitäten. Zu jedem Zeitpunkt können Verantwortliche auf den ersten Blick klare Aussagen über die Verfügbarkeit der Services und Cloud-Applikationen machen. Das schafft die nötige Sicherheit für die Produktivität aller Geschäftsbereiche", zieht Tobias Kierndorfer, IT HUB Manager Zentraleuropa bei PERI ein positives Fazit. Über LeuTek Die LeuTek GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Monitoring-Tools für den IT-Betrieb. Seit über 25 Jahren bietet LeuTek Produkte und Lösungen für die Bereiche Systems Management, Service und Infrastruktur Monitoring und auch Cloud Monitoring. Mit über 300 Installationen verfügt LeuTek über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des IT-Betriebs. Viele multinationale Unternehmen und Marktführer aus unterschiedlichen Branchen gehören zu den Kunden und vertrauen seit vielen Jahren auf die Produkte und Services von LeuTek - von A wie Allianz bis Z wie ZDF. LeuTek ist seit 2006 ein Unternehmen der USU-Gruppe. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.leutek.com verfügbar. Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745657 14.11.2018 ISIN DE000A0BVU28 AXC0170 2018-11-14/10:38