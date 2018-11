BERLIN (Dow Jones)--Großbritannien könnte nach Worten von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch nach einem Ausscheiden aus der EU an einer künftigen europäischen Armee teilnehmen, wie sie Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) in ihrer Rede vor dem Europaparlament unterstützt hat.

"Ja, das geht", sagte von der Leyen im ARD-"Morgenmagazin" auf eine entsprechende Frage. Derzeit verfolgten 25 europäische Länder solche Pläne, und kommende Woche wollten die Minister "diskutieren, wie europäische Drittstaaten dazu kommen können".

Von der Leyen begrüßte Merkels Aussagen. "Ich habe es erwartet, und ich habe mich gefreut darüber." Jetzt habe man "die Vision, die große Überschrift", und nun sei wichtig, den Worten auch Taten folgen zu lassen. "Man darf nicht glauben, das fällt einfach vom Himmel, sondern da muss investiert werden", stellte die Verteidigungsministerin klar.

Merkel hatte am Vortag in Straßburg erklärt, die europäischen Staaten sollten "an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen", und betont, eine solche wäre nicht gegen die Nato gerichtet.

