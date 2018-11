Die Internationale Energieagentur IEA begrüßt die zuletzt deutlich gestiegene Ölproduktion großer Förderländer. Den daraus resultierenden Anstieg der Rohölvorräte sieht sie nicht als Bedrohung, sondern als eine "Form der Absicherung" gegen wirtschaftliche Risiken, wie es in ihrem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht heißt. Sollte das derzeitige Produktionsniveau erhalten bleiben, rechnet die IEA mit weiter steigenden Ölvorräten im kommenden halben Jahr.

Im Gegensatz zur Position der IEA sind die steigenden Lagerbestände zunehmend ein Dorn im Auge großer Produzentenländer wie Saudi-Arabien. Die zuletzt deutlich ausgeweitete Erdölförderung hat die Preise stark belastet. Der Preis für Nordseeöl der Marke Brent ist seit Anfang Oktober um 25 Prozent eingebrochen, seit Anfang dieser Woche waren es in der Spitze fast zehn Prozent.

Der Preissturz hat das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer bereits auf den Plan gerufen und Forderungen nach Produktionskürzungen laut werden lassen. Die Talfahrt am Rohölmarkt hat das bisher nicht stoppen können./bgf/jkr/fba

AXC0173 2018-11-14/10:46