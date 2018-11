(shareribs.com) London 14.11.2018 - Die Ölpreise verzeichneten am Dienstag einen Kurseinbruch von rund sieben Prozent. Seit dem Hoch im Oktober ging es damit bereits um rund 25 Prozent nach unten, was die OPEC auf den Plan rief. Bislang aber mit begrenztem Erfolg. Die anhaltende Korrektur bei den Ölpreisen findet auch am Mittwoch kein Ende. Nachdem die Ölproduzenten die Förderung in den Vormonaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...