Köln (ots) - Mit starken 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 16,9 bei den 14- bis 49-Jährigen (insgesamt 2,82 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren) war auch die 11. Folge von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag (13.11.2018) erneut klarer Primetime-Marktführer in beiden Zielgruppen. Auch bei den jungen Zuschauern war "Die Höhle der Löwen" wieder löwenstark: 20,7 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sahen die Verhandlungen zwischen den Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams und Dr. Georg Kofler.



Bei Twitter gehörte "Die Höhle der Löwen" wieder zu den Top-Gesprächsthemen: Der Hashtag DHDL landete erneut auf Platz 1 der Deutschland-Trends.



Insgesamt erreichte VOX einen starken Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen und 10,8 Prozent bei den 14-49-jährigen Zuschauern.



Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder am Freitag (16.11.) um 20:15 Uhr bei n-tv sehen. Am nächsten Dienstag (20.11. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich die "Höhle der Löwen" dann ein letztes Mal für dieses Jahr: In Folge 12 will unter anderem die REALTRUE-Gründerin Caroline Hirt die "Löwen" von ihrem Label für luxuriöse Mode-Accessoires überzeugen.



Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 14.11.2018



