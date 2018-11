Für Maschinenbauer gehört die Sicherheitstechnik zu den komplexesten und wohl auch unbeliebtesten Themen in der Automatisierung, denn sie müssen hochautomatisierte und flexible Fertigungsabläufe umsetzen und gleichzeitig Menschen, Maschinen und Anlagen schützen.

Betreten beispielsweise Mitarbeiter den Bearbeitungsraum einer Maschine, sind die Antriebsachsen in einen gefahrlosen Zustand zu versetzen. Hängen an den vertikalen Achsen noch schwere Lasten, können diese herabfallen und damit das Personal gefährden. Um das zu verhindern, sichern in der Regel Bremsen die Vertikalachsen. Allerdings können Verschmutzungen oder mechanischer Verschleiß die Bremswirkung stark beeinträchtigen. Deshalb gilt es, den Zustand der Bremsen sicher zu überwachen und ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Aufgrund fehlender normativer Anforderungen hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) die Problematik im Fachbereichsinformationsblatt Nr. 005 Ausgabe 09/2012 erläutert. Dieses enthält Empfehlungen, schwerkraftbelastete Vertikalachsen abzusichern.

Oft setzen Konstrukteure und Maschinenbauer dabei auf Lösungen, die auf einer programmierbaren Sicherheitssteuerung basieren. Diese

