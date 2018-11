Linz (www.aktiencheck.de) - In Tschechien dürfte in diesem Jahr die Wirtschaft stärker als 3,0% wachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die leicht schwächere Erwartung für 2019 impliziere den ausgeprägten Fachkräftemangel. Mit einer Arbeitslosenrate von 3,2% stelle Tschechien den besten Wert im EU Vergleich. ...

