Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer nach den Zahlen für das dritte Quartal von 127 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen, dies jedoch mit eher geringer Qualität, schrieb Analyst Tim Race in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bleibe nun abzuwarten, was der Kapitalmarkttag am 5. Dezember zu der weiteren Entwicklung ergebe. Die Schätzungen und das Kursziel habe er nach unten angepasst, doch bleibe das Auswärtspotenzial beim Kurs groß./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-11-14/11:04

ISIN: DE000BAY0017