Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Versorger bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend seien kurzfristig die Ergebnisse der Kohlekommission. Die Unsicherheiten in Hinblick auf die Energieträger Steinkohle und Braunkohle seien auf dem aktuellen Niveau allerdings vollständig eingepreist./mf/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-14/11:06

ISIN: DE0007037129