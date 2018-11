GBC AG ist offizieller Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2018 DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz GBC AG ist offizieller Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2018 14.11.2018 / 11:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GBC AG ist offizieller Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2018 - GBC ist Partner des Deutschen Eigenkapitalforums Ende November 2018 und langjähriger Capital Markets Partner der Deutschen Börse - Die Financial Community lässt das Börsenjahr 2018 Mitte Dezember auf der MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz ausklingen Augsburg, 14. November 2018 - Seit mehr als 20 Jahren trifft sich Ende November (diesmal vom 26.11. bis 28.11.) die internationale Financial Community in Frankfurt am Main. So auch in diesem Jahr. Dann werden auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) Kapitalmarkttrends diskutiert, Aktien- und Anleiheemittenten sowie Startups unter die Lupe genommen und Netzwerke gepflegt. Als Spezialist rund um die Finanzierung sowie Kapitalmarktbetreuung mittelständischer Unternehmen wird die GBC AG wieder vor Ort sein und die Veranstaltung dieses Jahr auch als offizieller Partner unterstützen. "GBC hat sich in den vergangenen Jahren als eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand etabliert. Mit viel Leidenschaft wollen wir den Finanzplatz Deutschland weiterentwickeln und freuen uns sehr auf den Dialog mit Unternehmen, Investoren, Journalisten und Kollegen auf dem diesjährigen Deutschen Eigenkapitalforum", sagt Manuel Hölzle, Vorstand und Chefanalyst der GBC AG. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Über 3.500 1on1-Meetings und fast 250 Unternehmenspräsentationen machen das Deutsche Eigenkapitalforum zu einer bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen zum Thema Unternehmensfinanzierung in Europa. Von der Deutschen Börse veranstaltet bringt das Forum seit dem Jahr 1996 erfolgreich kapitalsuchende deutsche und internationale Unternehmen aller Branchen sowie institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten zusammen. Im Anschluss an das EKF wird die Financial Community dann das Börsenjahr 2018 am 11.12. und 12.12 auf der MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz ausklingen lassen und Ideen für das neue Jahr sammeln. Seit dem Jahr 2001 veranstaltet GBC Kapitalmarktkonferenzen in Munchen und Zurich sowie Roadshows in verschiedenen nationalen Destinationen wie Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf aber auch an internationalen Finanzplätzen wie Amsterdam und Mailand . "Mehr als 2/3 aller deutschen Emittenten des Small & MidCap Bereichs haben unsere Angebote zur direkten Investorenansprache in den vergangenen Jahren genutzt. Die zweimal jährlich stattfindende MKK ist inzwischen die größte Kapitalmarktkonferenz für mittelständische Aktiengesellschaften im süddeutschen Raum.", so Jörg Grunwald Vorstand der GBC AG. GBC Konferenztermine 2018/19 26. MKK am 11./12. Dezember 2018 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München 27. MKK am 7./8. Mai 2019 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München 9. ZKK am 11. September 2019 Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich 28. MKK am 10./11. Dezember 2019 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München Kontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien. 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 745683 14.11.2018 ISIN + AXC0182 2018-11-14/11:09