Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die letzten Wochen waren an den Aktienmärkten durch starke Turbulenzen geprägt, so das Asset Management Team der Steubing AG.Darüber sei in der Öffentlichkeit das Thema Anleihen ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Aber auch hier hätten interessante Entwicklungen beobachtet werden können. Während Aktienemittenten die Marktentwicklungen mit großem Unbehagen betrachtet hätten, und sich selber für ihren Mut ein IPO zu wagen, auf die Schulter geklopft hätten - zumeist kurz bevor sie es dann doch hätten absagen müssen - seien die unruhigen Zeiten bei den Anleiheemittenten, insbesondere im Hochzinsbereich, noch nicht angekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...