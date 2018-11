Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen hat sich der leichte Spreadanstieg von Covered Bonds und Pfandbriefen fortgesetzt, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig sei die Neuemissionstätigkeit ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten und der Beginn der Quartalsberichtssaison hätten nur begrenzt die Begebung neuer Anleihen am Markt zugelassen. Trotz vergleichsweise hoher Neuemissionsprämien von bis zu 10 Bp hätten neue Anleihen zum Teil nur mühsam platziert werden können. Da in den kommenden Wochen mit verstärkter Neuemissionstätigkeit zu rechnen sei, bevor die Anlagebücher mit Blick auf die Weihnachtspause bereits wieder schließen würden, dürfte der Druck seitens der Primärmärkte weiter anhalten. Mit großem Interesse seien zwei Debüt-Anleihen aus Japan und Korea verfolgt worden. Die jeweils ersten Covered Bonds in Euro aus diesen Ländern seien auf eine hohe Zeichnungsbereitschaft bei den Investoren getroffen und seien auch im Sekundärmarkt gesucht geblieben. (Ausgabe November / Dezember 2018) (14.11.2018/alc/a/a) ...

