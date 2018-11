Britisches Preiswachstum dürfte sich leicht erhöhen US-Gesamtinflation (VPI): Beschleunigung auf 2,5% erwartet Eurozone: BIP-Bericht könnte Volatilität am Devisenmarkt erhöhen

Im Hinblick auf makroökonomische Berichte ist der Mittwoch definitiv der interessanteste Tag der Woche. Wir erhalten wichtige Inflationswerte aus einigen der am weitesten entwickelten Volkswirtschaften der Welt, daher sollte man sich auf eine erhöhte Volatilität bei einigen der G10-Währungen einstellen. Darüber hinaus wird am Vormittag der vorläufige BIP-Bericht für Q3 aus der Eurozone veröffentlicht. Ölhändler werden sich am Abend auf die API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen konzentrieren. 9:30 Uhr | Schweden, VPI-Inflation (Oktober): Die jüngsten Daten aus der schwedischen Wirtschaft waren eher gemischt. Die EMI- und Industrieproduktionsdaten verschlechterten sich, während die Einzelhandelsumsätze und die Inflation über den Markterwartungen lagen. Da der Geldmarkt eine Chance von rund 50% für eine Zinserhöhung während des Dezember-Treffens sieht, könnte eine weitere solide Inflationsrate die Riksbank zum Handeln anregen. 10:30 Uhr | Großbritannien, VPI-Inflation (Oktober): Der gestern veröffentlichte britische Arbeitsmarktbericht zeigte ...

