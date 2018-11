München (ots) -



Ancestry, die weltweit führende Online-Plattform für Ahnenforschung, erweitert ab heute mit AncestryDNA ihr Produktportfolio auf dem deutschen Markt: Mit dem neuen Angebot lädt Ancestry Menschen auf eine sehr persönliche Entdeckungsreise ein, die spannende Einblicke in die eigene Familiengeschichte liefert. Dazu können in Vergessenheit geratene Geheimnisse, lange gesuchte oder bisher unbekannte Verwandte sowie faszinierende Details zu den eigenen Vorfahren gehören - also Dinge, die das eigene Leben nachhaltig bereichern und tiefe Einblicke in die persönliche Herkunft liefern.



Der DNA-Test von Ancestry ergänzt die bereits millionenfach genutzte Plattform für die Ahnenforschung, die Zugang zu mehr als 20 Milliarden historischen Datensätzen aus über 80 Ländern bietet. Der DNA-Test eröffnet nun einen zusätzlichen Weg, die Faszination der Ahnenforschung auf eine neue Art zu entdecken, denn mithilfe modernster Technologien und Forschungsmethoden kann man dem Geheimnis der eigenen Herkunft auf die Spur kommen.



Detailliertester DNA-Test zur Erforschung der eigenen Herkunft



Der Test kann ganz einfach und bequem zuhause durchgeführt werden. Nach der Analyse der Speichelprobe in den Ancestry-Testlabors erhält der Kunde einen detaillierten Überblick über seine ethnischen Herkunftsregionen. Die Basis dafür bilden über 350 weltweite Herkunftsregionen, darunter auch fünf deutschsprachige. Die neueste Version des Tests ermöglicht es zudem, unter der Berücksichtigung von "genetischen Gruppen", Migrationsbewegungen aufzuzeigen. Die genealogische DNA-Datenbank von Ancestry gilt als größte ihrer Art weltweit und mehr als zehn Millionen Kunden haben bereits den AncestryDNA-Test gemacht - doppelt so viele wie Ancestrys nächster Wettbewerber. Dadurch haben Kunden von Ancestry auch besonders große Chancen, sogenannte DNA-Matches, also Hinweise auf unbekannte Familienangehörige, mit denen sie DNA-Überschneidungen haben, zu erhalten. Über die Plattform hat man die Möglichkeit, mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen und gemeinsam über die Stammbäume herauszufinden, wer der gemeinsame Vorfahre ist - vorausgesetzt, beide Seiten lassen dies in ihren Einstellungen zu.



Die perfekte Symbiose: Stammbaum und DNA-Analyse auf einer Plattform



Ancestry ist das einzige Unternehmen, das seine jahrzehntelange Markt- und Innovationsführerschaft im Bereich der Familienforschung mit dem Potenzial von genealogischen DNA-Tests verbinden kann. Das Unternehmen war das erste, das einer breiten Öffentlichkeit historische Dokumente auf einer Online-Plattform digital zugänglich macht und diese Daten in einen Kontext mit den erstellten Stammbäumen bringt. Ancestry stellt seinen drei Millionen Mitgliedern mit 20 Milliarden Dokumenten die größte Sammlung für die Ahnenforschung zur Verfügung, die leicht und sicher zugänglich und durchsuchbar ist. Ancestry-Nutzer haben weltweit bereits über 100 Millionen Stammbäume erstellt - und die Zahl steigt stetig.



"Die Einführung von AncestryDNA ist ein wichtiger Meilenstein für die Ahnenforschung in Deutschland. Kein anderes Unternehmen besitzt die Fähigkeit, Familiengeschichte und DNA so beeindruckend zusammenzuführen, wie Ancestry," sagt John Slyne, Geschäftsführer Ancestry Deutschland GmbH. "Was uns von Mitbewerbern unterscheidet, sind die Millionen Menschen, die bereit sind, zu teilen, sich zu verbinden und voneinander zu lernen. Wir möchten die Menschen ermutigen, den DNA-Test auszuprobieren und einen Stammbaum zu erstellen. Je mehr historische Aufzeichnungen wir hinzufügen, je mehr DNA-Proben gemacht werden und je mehr Stammbäume erstellt werden, desto mehr Verbindungen stehen unseren Kunden bei ihren Recherchen zur Verfügung."



AncestryDNA: Das persönlichste Weihnachtsgeschenk



Insbesondere in der Weihnachtszeit erfreut sich die Ahnenforschung großer Beliebtheit. Einerseits, weil die Familie ohnehin im Mittelpunkt steht und der Austausch mit den Angehörigen oft viel intensiver ist als im Rest des Jahres. Zum anderen, weil die langen, kalten und meist dunklen Winterabende sich für viele Menschen nahezu perfekt eignen, um nach neuen Spuren zu spannenden Familiengeheimnissen zu forschen. All diejenigen, die ihren Freunden oder Verwandten ein besonders inspirierendes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen möchten, haben mit AncestryDNA in diesem Jahr die Möglichkeit, etwas wirklich Persönliches und Außergewöhnliches zu schenken.



Über zehn Millionen Menschen weltweit getestet



Sicherheit und Datenschutz genießen bei Ancestry oberste Priorität. Über zehn Millionen Menschen weltweit vertrauen Ancestry bereits ihre DNA-Daten an. Dieses Vertrauen ist die Basis des Geschäftserfolgs, weshalb Ancestry auch in Zukunft dafür Sorge tragen wird, dass die Interessen der Kunden immer an erster Stelle stehen. Alle persönlichen Daten bleiben jederzeit unter Kontrolle des Kunden. Er allein entscheidet, welche Daten er offenlegen, speichern oder löschen will. Darüber hinaus sichert Ancestry seinen Kunden zu, die Daten - auch nicht anonymisiert - an Dritte wie Krankenkassen, Forschungseinrichtungen oder andere Unternehmen zu verkaufen.



Verfügbarkeit und Preise



AncestryDNA ist ab dem 13. November 2018 auf dem deutschen Markt zu einem Einführungspreis von 79,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten auf www.ancestry.de/dna verfügbar. Außerdem erhalten Kunden beim Kauf eines AncestryDNA-Tests einen Gutschein in Höhe von 58,- Euro, den Sie für eine Halbjahresmitgliedschaft Ancestry International Deluxe mit Zugriff auf weltweit 20 Milliarden historische Dokumente einlösen können. AncestryDNA und Online-Ahnenforschung sind die ideale Kombination, um möglichst viel über die eigene Herkunft und das Leben seiner Vorfahren herauszufinden.



ÜBER ANCESTRY



Ancestry vereint als weltweit größter Anbieter die klassische Ahnenforschung in Form der Online-Stammbaumerstellung und des Zugriffs auf historische Dokumente mit der DNA-Genealogie zur genetischen Herkunftsbestimmung. Durch die Indexierung der Archivbestände und Transkription der alten Schriften können Sammlungen aus aller Welt online auf Namen durchsucht werden. Weltweit gibt es derzeit über 3 Millionen Mitglieder und es wurden mehr als 100 Millionen Stammbäume von Nutzern erstellt. Ancestry hat bisher über 20 Milliarden Aufzeichnungen, darunter über 500 Millionen deutschsprachige Dokumente, online zugänglich gemacht. Unter anderem finden sich hier Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden, Passagier-/ Ein- und Auswanderungslisten, Kirchenbücher, Verlustlisten und Militärregister sowie historische Telefon- und Adressbücher. AncestryDNA ist mit weltweit über 10 Millionen Kunden das verbreitetste Produkt zur Bestimmung der eigenen Herkunft auf Basis eines DNA-Tests.



Die deutsche Niederlassung von Ancestry befindet sich in München.



www.ancestry.de www.ancestry.de/dna www.facebook.com/AncestryDE/ http://blogs.ancestry.de/cm/



