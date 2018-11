München (ots) - Sängerin Leslie Clio war ein waschechtes "Dingsda"-Kind! Gemeinsam mit dem Musiker Bürger Lars Dietrich tritt sie in der Neuauflage des Fernsehklassikers gegen das Moderatorinnen-Duo Yvonne Willicks & Barbara Eligmann an.



Wenn sich die prominenten Rate-Teams beim richtigen Begriffe-Rätseln nicht nur die Zungen, sondern auch die Beine verknoten, kann es nur "Dingsda" sein. Entertainer Bürger Lars Dietrich gibt im Studio Yoga-Übungen zum Besten, während seine Spielpartnerin, Sängerin Leslie Clio, in Erinnerungen schwelgt: Sie war früher selber ein "Dingsda"-Kind! Doch hat sie deshalb die Nase vorn? "Vorbereitet haben wir uns nur optisch: Wir waren in der Maske. Ansonsten checken wir jetzt einfach mal unser Allgemeinwissen... für uns ist das hier wie eine Leistungskontrolle." gibt sich Bürger Lars Dietrich ehrgeizig. Was Barbara Eligmanns liebste Abendbeschäftigung als Kind war und warum Deutschlands bekannteste "TV-Haushaltsexpertin" Yvonne Willicks ihre Bücher nach Farben sortiert, verraten sie am Freitag, 16. November, um 18:50 Uhr bei "Dingsda".



"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams treten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die in Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz' sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die die verschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immer für jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. Das Prominententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck. Moderatorin Mareile Höppner ist begeistert von dem Konzept: "Die Stars von 'Dingsda' sind natürlich die Kinder. Ich freue mich sehr, diesen Klassiker der Fernsehgeschichte in einer tollen zeitgemäßen Form zu präsentieren. 'Dingsda' ist eine wunderbare Mischung aus witzigen Einspielern, Nervenkitzel am Ratepult und Talks mit prominenten Gästen über ihre ganz persönlichen Kindheitserinnerungen."



"Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsda



Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten dem Presseheft unter https://presse.daserste.de



Auf Nachfrage stehen Interviews auch als Audio- und Videoclips zur Verfügung. Pressefoto unter www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de Ulrike M. Schlie und Stefanie Henke, Picture Puzzle Medien Tel.: 0221/500039-11, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.de