FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2018 - 11.00 am



- CFRA CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 173 (182) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 370 (390) PENCE - DZ BANK RAISES VODAFONE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 155 (150) PENCE - EXANE BNP CUTS EXPERIAN PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2025 PENCE - FTSE INDICATED -0.28% TO 7034 (CLOSE: 7053.76) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1700 (1300) PENCE - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2006 (1973) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1310 (1360) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BTG PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 940 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1660 PENCE - LIBERUM CUTS RIO TINTO TO 'SELL' ('HOLD') - MERRILL LYNCH CUTS FERGUSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5400 (7000) PENCE - PANMURE RAISES TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('SELL') - PEEL HUNT INITIATES RENOLD WITH 'BUY' - TARGET 50 PENCE - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3704 (4535) PENCE - 'SELL'



