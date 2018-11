Die Autoindustrie sorgt für Schrammen in der deutschen Wachstumseuphorie. Ökonomen erklären das durch einen Sondereffekt - und bremsen dennoch allmählich die Erwartungen.

Der deutsche Daueraufschwung verliert in seinem neunten Jahr an Tempo. Das Bruttoinlandsprodukt sinkt nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Vierteljahr um 0,2 Prozent. Warum?

"Der Aufschwung wurde im dritten Quartal nur unterbrochen", schreibt das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Ohne die Probleme der Autoindustrie bei der die Umstellung auf den neuen Abgasprüfzyklus WLTP hätte es wieder ein Plus beim BIP gegeben. "Mit zunehmender Auflösung des Zulassungsstaus wird sich der Aufschwung bereits im Jahresschlussquartal fortsetzen", erklärte das Ministerium. Der neue Abgas-Prüfstandard (WLTP) gilt seit September in der EU. Deutsche Hersteller hatten das Prüfverfahren jedoch nicht rechtzeitig für alle Fahrzeugtypen durchlaufen, sie mussten daher die Produktion drosseln.

Ökonomen stimmen der Bundesregierung zwar grundsätzlich zu. "Die Automobilindustrie zieht wegen WLTP die Produktionsnotbremse und bringt den deutschen Konjunkturzug vorübergehend nicht nur zum Stillstand, er rollt sogar etwas rückwärts", erläutert KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. "Der Rückgang im dritten Quartal ist ein Ausrutscher und nicht der Beginn einer Rezession", sagt Andreas Rees von Unicredit. "Mit fundamentalen Problemen hat das aber nichts zu tun, im Gegenteil. Bereits im vierten Quartal wird die deutsche Wirtschaft wieder stark zulegen." Rees sieht neben der WLTP-Umstellung noch andere "Sonderfaktoren", nämlich eine große Volatilität bei Bau und Einzelhandel: "Beide Bereiche sind im dritten Quartal unter ihren Möglichkeiten geblieben, nachdem sie im Frühjahr stark zugelegt haben."

Etwas verhaltener urteilt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer: "Aber auch ohne diesen Effekt [WLTP] wäre die deutsche Wirtschaft wegen nachlassender Nachfrage aus China ...

