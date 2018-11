Der Konzernumsatz von Merck wuchs zwischen Juli und September 2018 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,6 % auf 3,7 Mrd. Euro. Organisch - also um Sonder- und Währungseffekte bereinigt - steht sogar ein Plus von 8,8 %. Negativ auf den Umsatz wirkte dabei vor allem die Schwäche lateinamerikanischer Währungen wie dem Argentinischen Peso und dem Brasilianischen Real aus. Das Ergebnis (Ebitda pre) sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % auf 963 Mio. Euro. Auch hier wirkten sich Währungseffekte negativ aus - das organische Wachstum ist im Plus. Der Gewinn von Merck halbierte sich im Vergleich zu 2017 sogar auf 340 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen allerdings auch Sondereinnahmen durch den Verkauf des eigenen Biosimilar-Geschäfts ...

