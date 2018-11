Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp verdankt ihre Karriere ihrem Vater. "Er wollte, dass alle seine vier Kinder Abitur machen und hat nicht zwischen Junge oder Mädchen unterschieden", sagte sie dem "Zeitmagazin".

Arp wuchs in einem 500-Einwohner-Dorf in Niedersachsen auf. "Ich war das zweite Mädchen im Ort, das Abitur gemacht hat, und habe erst viel später begriffen, was mein Vater mir damit auf den Weg mitgegeben hat." Im Grunde seien ihre Eltern ihre Rettung gewesen, indem sie ihr ermöglichten, sich frei zu entscheiden, was sie machen wollte. "So konnte ich meinen Weg zur Mode finden", sagte Arp weiter.