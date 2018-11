Ein traumhafter Abend mit Seiji Ozawa, Anne-Sophie Mutter, dem Saito Kinen Orchestra und Diego Matheuz

GVIDO MUSIC Co., Ltd., ein Konzernunternehmen von Warehouse TERRADA, ist Co-Sponsor des Sonder-Galakonzerts anlässlich des 120. Jubiläums von Deutsche Grammophon, das von Seiji Ozawa und dem Saito Kinen Orchestra in Tokios Suntory Hall am 5. Dezember präsentiert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005379/de/

GVIDO_1 (Graphic: Business Wire)

Deutsche Grammophon, das 1898 von Emile Berliner gegründet wurde, einem deutsch-amerikanischen Erfinder, der das Patent für die Grammophon-Schallplatte (Prototyp der LP-Platten) erwarb, ist das weltweit älteste Label für klassische Musik. Im Rahmen einer Reihe weltweit veranstalteter Galakonzerte anlässlich des 120. Jubiläums des Labels findet in Japan ein Sonder-Galakonzert in der Suntory Hall statt. Am Konzert beteiligt sind u. a. Dirigent Seiji Ozawa, dessen Name auf zahlreichen Meisterstücken erscheint, die unter dem Label Deutsche Grammophon seit 1970 aufgezeichnet wurden, Geigerin Anne-Sophie Mutter, die seit ihrem Debüt mit 14 Jahren nicht nur das gleiche Label, sondern auch die Welt der klassischen Musik vertritt, sowie das Saito Kinen Orchestra, das 1984 zehn Jahre nach dem Tod des bedeutenden Musikdozenten Professor Hideo Saito, Mitgründer von Japans Toho Gakuen School of Music, von einem seiner Studenten, Seiji Ozawa, ins Leben gerufen wurde. Ebenfalls auftreten wird der venezolanische Dirigent Matheuz, der sich in Japan sowie rund um den Globus großer Beliebtheit erfreut und bereits dreimal zuvor Gastdirigent des Saito Kinen Orchestra war.

Durch die Entwicklung und den Vertrieb des weltweit ersten digitalen Dual-Screen-Partiturgeräts bemüht sich GVIDO MUSIC, Musikern für internationale Auftritte Unterstützung zu bieten, indem eine angenehme Auftrittsumgebung geschaffen wird. In seiner Rolle als Sponsor plant GVIDO MUSIC, bei diesem Anlass einigen der Orchestermitglieder das digitale Partiturgerät GVIDO zu überreichen.

Programmübersicht Titel: Deutsche Grammophon 120 Sonder-Galakonzert präsentiert von Seiji Ozawa und dem Saito Kinen Orchestra Datum: 5. Dezember 2018 (Mittw.), 19: 00 Uhr Veranstaltungsort: Suntory Hall Main Hall (Akasaka 1-13-1, Minato-ku, Tokio 107-8403) Organisator: Deutsche Grammophon Gemeinsame Sponsoren: Universal Music LLC/Saito Kinen Foundation Produzent/Künstler-Management: Veroza Japan Co., Ltd. Sponsor: GVIDO MUSIC Co., Ltd. (Warehouse TERRADA Group) Kooperation: Asahi Shimbun Künstler: Seiji Ozawa (Dirigent), Anne-Sophie Mutter (Geigerin), Saito Kinen Orchestra Diego Matheuz (Dirigent) URL: Website Deutsche Grammophon 120. Jubiläum DG120.info Website von Deutsche Grammophon (Englisch) https://www.deutschegrammophon.com/

Über GVIDO

GVIDO ist ein Dual-Screen-ePaper-Partiturgerät, das sich durch funktionelle Merkmale, wie z. B. sein geringes Gewicht und leichtes Durchsehen von Partituren auszeichnet. Neben diesen Funktionen wurde das GVIDO im April 2018 mit dem Red Dot Design Award für sein Design ausgezeichnet, ein sehr begehrter, international anerkannter deutscher Design-Preis, und schaffte es im Oktober 2018 unter Japans Good Design Awards Best 100.

Weitere Einzelheiten zu den GVIDO-Produkten finden auf der GVIDO-Website unter https://www.gvido.tokyo.

URL-Adresse für den GVIDO Store: https://www.gvidoscore.com

Der GVIDO Store vertreibt digitale Partituren und plant Partitur für Partitur die Erweiterung seines Angebots in Zusammenarbeit mit Musikverlegern.

Der GVIDO Store vertreibt aktuell Partituren von fünf großen Musikverlegern für die japanischen, US-amerikanischen und europäischen Märkte sowie von neun großen Musikverlegern ausschließlich für den japanischen Markt.

Über GVIDO MUSIC Name des Unternehmens: GVIDO MUSIC Co., Ltd. (Warehouse TERRADA Group; Yoshihisa Nakano, Representative Director und CEO) Geschäftstätigkeit: Allgemeine Geschäfte mit digitalen Partituren Vertreter: Yoshihisa Nakano, Representative Director, CEO Hauptsitz: 2-6-10 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, Japan, 140-0002

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005379/de/

Contacts:

Medienanfragen

GVIDO MUSIC

Public Relations

pr@tmscore.jp