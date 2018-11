Das gesamte letzte Jahr über tendierte die Lufthansa-Aktie getrieben von der AirBerlin-Pleite und der damit verbundenen Hoffnungen in Richtung Norden und erreichte Ende 2017 ein Verlaufshoch bei 31,26 Euro und somit stieg somit über die Höchststände aus dem Jahr 2000 an. Doch die fortwährende Rally konnte in dem Wertpapier nicht ewig weitergehen, nur wenig später glitt die Aktie in eine Korrektur und musste bis vor wenigen Wochen Verluste bis in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Erholungsbewegung wegstecken. Dabei kamen Abgaben auf 17,04 Euro ins Spiel, von wo aus das wichtige Unterstützungsniveau von 20,00 Euro wieder zurückerobert werden konnte. In den letzten beiden Handelstagen legte der Wert noch einmal kräftig zu und konnte sich auf Tagesbasis mithilfe eines deutlich schwächeren Ölpreises dank Trump sogar über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 entwickeln. Doch ein tragfähiger Boden lässt sich aus dem bisherigen Kursverlauf seit den Jahrestiefs noch nicht gänzlich ableiten, auch beherrscht noch immer der Abwärtstrend bestehend seit ...

