Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung') und gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 im Rahmen des öffentlichen Angebots von Aktien der Westwing Group AG, Berlin, Deutschland

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE00A2N4H07
Wertpapierkennnummer (WKN): A2N4H0
Börsenkürzel: WEW

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Westwing Group AG hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 09. Oktober 2018 begann und am 08. November 2018 beendet wurde, folgende Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 09. Oktober 2018,
Ende der Stabilisierungsmaßnahmen: 08. November 2018,
Nominale: EUR 348.641 (Stück: 348.641),

Kursspanne in Euro je Termin, zu dem eine Kursstabilisierung durchgeführt wurde:

Date Low High
09.10.2018 22.500 EUR 26.000 EUR
10.10.2018 24.620 EUR 25.400 EUR
11.10.2018 23.600 EUR 26.000 EUR
12.10.2018 23.385 EUR 25.115 EUR
15.10.2018 22.895 EUR 24.000 EUR
16.10.2018 23.465 EUR 24.215 EUR
17.10.2018 23.500 EUR 24.800 EUR
18.10.2018 23.765 EUR 24.950 EUR
19.10.2018 23.890 EUR 25.000 EUR
22.10.2018 24.470 EUR 24.950 EUR
23.10.2018 24.185 EUR 24.890 EUR
24.10.2018 24.650 EUR 24.700 EUR
25.10.2018 24.240 EUR 24.700 EUR
26.10.2018 23.995 EUR 24.900 EUR
29.10.2018 23.475 EUR 24.000 EUR
30.10.2018 23.485 EUR 24.000 EUR
31.10.2018 22.505 EUR 24.000 EUR
01.11.2018 22.695 EUR 23.500 EUR
02.11.2018 23.000 EUR 23.955 EUR
05.11.2018 22.980 EUR 23.595 EUR
06.11.2018 23.000 EUR 23.725 EUR
07.11.2018 23.200 EUR 23.855 EUR
08.11.2018 23.500 EUR 25.000 EUR

Handelsplatz: XETR (regulierter Markt Frankfurter Wertpapierbörse).

14.11.2018