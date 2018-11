Hamburg (ots) -



Schauspieler Wotan Wilke Möhring ermittelt als Fernsehkommissar Thorsten Falke im Hamburg-"Tatort". Und wie ist es, wenn er es im wirklichen Leben mit der Polizei zu tun bekommt? "Ich bin schon beim Falschparken erwischt und erkannt worden. Da wurde ich dann auch mal nach einem Autogramm gefragt", so Möhring in der aktuellen GALA (Heft 47/2018, ab morgen im Handel), "das Knöllchen musste ich trotzdem zahlen. Wäre ja auch ulkig, wenn nicht."



