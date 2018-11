Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch unter Druck. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und vor allem Deutschland haben die Stimmung an den Märkten wieder deutlicher ins Negative kippen lassen. Zudem bereitet die italienische Regierung mit ihrem Festhalten am Konfrontationskurs den Anlegern weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...