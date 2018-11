Jam City entwickelt eine Reihe von neuen mobilen Spielen basierend auf ikonischem globalen Pixar und Walt Disney Animation Studios IP und übernimmt Herausgeberrolle des beliebten Disney Emoji Blitz mobilen Spiels

Jam City, ein führendes Unternehmen im Bereich mobile Unterhaltung, gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit Disney zur Entwicklung mobiler Spiele bekannt, die auch die Übernahme von Disneys beliebtem mobilen Spiel, Disney Emoji Blitz einschließt. Mitglieder von Disneys Glendale Games Studio werden sich Jam City anschließen und Disney Emoji Blitz im Rahmen des Jam City Teams weiter betreiben und erweitern. Jam City erhält auch das Recht, neue mobile Spiele zu entwickeln, basierend auf ikonischen Charakteren und Geschichten von Pixar und Walt Disney Animation Studios. Das erste Spiel, das Jam City und Disney zu entwickeln planen, ist ein mobiles Spiel basierend auf der Fortsetzung von Disney Animation Frozen

"Jam City ist stolz darauf, mit Disney zusammen zu arbeiten", erklärte Chris DeWolfe, Mitbegründer und CEO von Jam City. "Disney ist weltweit das führende Unternehmen für beliebte Charaktere und Marken, die Generationen von Fans seit Jahrzehnten fasziniert haben. Die Führungsrolle von Jam City im Bereich mobiler Unterhaltung basierend auf ikonischem Unterhaltungs-IP macht unser Unternehmen zum idealen Partner zur Entwicklung einer Reihe von neuen mobilen Spielen mit Disneys beliebtesten Franchises."

"Unser Lizenzgeschäft für Disney Animation und Pixar-Spiele ist im letzten Jahr gewachsen und wir haben verschiedene Spitzenentwickler, die sich mit der Entwicklung von Disney-Spielen befassen. Dieser Deal mit Jam City stellt eine bedeutende, langfristige Chance für unser Spielegeschäft und für die zukünftigen Disney- und Pixar-Spiele dar", so Kyle Laughlin, Senior Vice President of Games and Interactive Experiences bei Disney. "Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Jam City und das unglaublich talentierte Team hinter Disney Emoji Blitz das bereits erfolgreiche Spiel und die Franchise erweitern und wie Jam City seine globale Reichweite und Erfahrung bei der Entwicklung von erfolgreichen, langjährigen mobilen Spielen in die zukünftigen Titel einbringen wird."

Über Disney Emoji Blitz können die Spieler Hunderte von Disney Animation-, Pixar- und Star Wars-Emojis sammeln und paaren. Die Spieler verdienen auch Preise, führen Missionen aus und entdecken neue Emoji-Charaktere von Disney Animations Wreck-It Ralph, Mickey Mouse Friends, Disney Villains, Pixars Toy Story usw. Disney Emoji Blitz hält die User gefangen, indem es ein einzigartiges Match-3 Blitz-Spiel mit einer tiefgehenden Emoji-Sammlungsmechanik verbindet.

Disney Emoji Blitz ist derzeit über den App Store und Google Play erhältlich. Andere, spielbereite mobile Titel, die unter dem Vertrag von Jam City und Disney entwickelt werden, werden weltweit im App Store und Google Play erhältlich sein.

Über Jam City

Jam City ist ein führendes Unternehmen im Bereich mobile Unterhaltung und bietet einzigartige und faszinierende Spiele für eine breites globales Publikum. Jam City wurde 2009 von dem MySpace Mitbegründer und CEO Chris DeWolfe und dem früheren Leiter von 20th Century Fox, Josh Yguado, gegründet. Jam City ist das kreative Kraftwerk hinter einigen der umsatzstärksten und dauerhaftesten Franchises für mobile Interaktionsspiele, darunter Cookie Jam (Gewinner des "Game of the Year" auf Facebook) und Panda Pop. Jam City ist das Hollywood Studio für jeden, das umfassende, narrativ reichhaltige mobile Spiele rund um angesagte Namen der Unterhaltungsbranche wie Harry Potter, Family Guy und Marvel Avengers entwickelt hat. Jam City hat Studios in Los Angeles (Hauptsitz), San Franzisko, San Diego, Bogotá und Buenos Aires. Das Jam City Team ist bekannt für seine ausgezeichnete Kreativität und technologischen Innovationen in Schlüsselbereichen, darunter Erzählkunst, Datenwissenschaften und Verbraucherwünsche.

Über Disney Parks, Experiences and Consumer Products

Disney Parks, Experiences and Consumer Products ist das Geschäftssegment von The Walt Disney Company (NYSE:DIS), das den Zauber der Disney-Geschichten, -Charaktere und -Franchises in den Alltag von Familien und Fans rund um die Welt einbringt, um Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang erhalten bleiben. Das ikonische Reise- und Freizeitunternehmen umfasst sechs Resorts in den USA, Europa und Asien; eine erstklassige Kreuzfahrtlinie; ein luxuriöses Strand-Familienresort in Hawaii; ein beliebtes Ferienwohnungsprogramm; und ein preisgekröntes Unternehmen für geführte Abenteuertouren für Familien. Zu Disneys globalen Verbraucherproduktbetrieben gehören das weltweit führende Lizenzunternehmen; der weltgrößte Verlag für Kinderbücher; Disney-Geschäfte rund um die Welt; und die E-Commerce-Plattform "shop Disney". Diese Erfahrungen werden von Walt Disney Imagineering, der innovativen Kraft hinter der Aufsicht über das erstklassige Segment von Produkten und Erfahrungen geschaffen von immersivem Land bis interaktiven Spielwaren und allem dazwischen.

