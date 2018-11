Die britische Investmentbank Barclays hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts des geplanten Ausbaus der Kooperation mit Ford auf "Overweight" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Anstelle einer Allianz der beiden Autobauer würde eine vollständige Fusion seiner Ansicht nach mehr Sinn machen, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Partnerschaft sei aber für die nächsten Jahre wahrscheinlicher - und sie bestärke ihn in seiner positiven Sicht auf die VW-Aktie./tih/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039