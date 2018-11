Nach wie vor sind die vier tragenden Säulen des Unternehmens laut CEO Kai Acker, dass sich das Unternehmen bis zum heutigen Tag seinen Pioniergeist behalten habe, global aufgestellt sei, technische Kompetenz aufweise und als Komplettanbieter am Markt auftrete. Dies unterstrich Acker auch mit den Exponaten, die das Unternehmen in diesem Jahr auf seinem Messestand auf der Brau präsentierte.

Dazu gehört die Innofill mit ihrer Plug & Produce-Technologie, die Innpack, die gemeinsam mit Gerhard Schubert entstand, sowie die Inno-PET. Letztere stellt insofern ein Novum dar, als dass diese Maschine erstmals linksdrehend arbeitet, wie es bei ähnlichen Maschinen der einschlägigen Marktbergleiter der Fall ist. "Damit schaffen wir die Möglichkeit, unsere Maschinen einfacher als bisher in bestehende Linien unserer Kunden zu integrieren", kommentiert Acker. Als Reaktion auf das in 2019 in Kraft tretende neue Verpackungsgesetz innerhalb der EU präsentierte Acker Freshsave-PET-Flaschen. Deren Glasbeschichtung ermöglicht Produktschutz bei gleichzeitig voller Recycelbarkeit.

Wirtschaftliche Situation und Zukunftsstrategie

KHS-CFO Martin Resch widmete sich den Wirtschaftszahlen des Unternehmens und gab auch einen Ausblick für die Zeit nach der Messe bis ins Jahr 2022: Zwar wuchs KHS in den Jahren 2011 bis 2017 noch um insgesamt 33 Prozent, doch sind diese Zahlen aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds wahrscheinlich schwer zu wiederholen: Mit erwarteten 3 Prozent ist das jährliche Wachstum der Getränkeindustrie nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Dabei soll künftig der Bereich Wasser überdurchschnittlich wachsen; und zwar um jährlich 6 Prozent. Interessant: Trotz der in diesem Jahr sehr kritischen Auseinandersetzung mit Kunststoffverpackungen innerhalb der Bevölkerung, stelltt sich noch kein Rückgang bei den Bestellungen ein. Im Gegenteil: ...

