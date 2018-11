Berlin (www.anleihencheck.de) - In der Vergangenheit wurde die Lage für Schwellenländer (Emerging Markets, EM) regelmäßig dann schwierig, wenn die Außenbeiträge außer Kontrolle gerieten, so die Experten von GAM.Es sei daher kein Zufall, dass über die Türkei und Argentinien in diesem Jahr am häufigsten berichtet worden sei: Beide Länder würden die größten Außenhandelsdefizite aufweisen. Insgesamt habe sich der Außenbeitrag der Schwellenländer von einem monatlichen Überschuss von rund fünf Milliarden US-Dollar auf ein Defizit von etwa 15 Milliarden US-Dollar monatlich verschlechtert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...