Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, veröffentlicht gute Geschäftszahlen für das dritte Quartal und wir nutzen die Chance uns einzelne, uns interessant erscheinende Punkte näher zu beleuchten.

Angefangen mit dem schwierigsten, da kaum bewertbaren oder mit einem fairen Preis versehbaren Bilanzposten:

Aufschlüsselung der Immateriellen Güter in der Bilanz

Der Geschäftswert hat sich im Berichtszeitraum im Wesentlichen durch die Übernahme des Kundenportfolios in Malaysia und in Indien im Rahmen des Citi Kreditkartenakzeptanz-Geschäfts im asiatisch-pazifischen Raum sowie währungsbedingt durch die Stichtagsbewertung verändert. Zum Stichtag 30.September 2018 beträgt der Geschäftswert insgesamt 660,4 Mio. EUR (31.Dezember 2017: 675,8 Mio. EUR). Geschäftswert ist also der Aufpreis, der gezahlt wird über die Summe der Assets hinaus, um ein Unternehmen oder eine Geschäftseinheit zu erwerben.

Weiter zählen zu den Immateriellen Gütern die Kundenbeziehungen, denen ein Wert in Höhe von 454 Mio. EUR. in der Bilanz zugestanden wird -aufgrund dafür entstandener Aufwendungen. Selbsterstellte Immaterielle Wirtschaftsgüter (bewertet zu den eigenen Herstellungskosten) und sonstige immaterielle Wirtschaftsgüter werden zusammen mit 260,7 Mio. EUR bilanziert.

1.375 Mio EUR sind also Aktiva, die schwer realisierbar und nur bedingt zur Schuldentragfähigkeit ...

