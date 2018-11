Im US-Bundestaat Arizona hat die Google-Schwesterfirma Waymo bereits eine Erlaubnis zum Fahren ohne einen Menschen am Steuer. Nun bietet Waymo bald einen Robotertaxi-Service in einem Vorort von Phoenix an .

Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihren kommerziellen Robotaxi-Dienst innerhalb der kommenden zwei Monate an den Start bringen. Das sagte Waymo-Chef John Krafcik am Dienstag auf einer Konferenz des "Wall Street Journal". Wie erwartet soll der Service zunächst ausgewählten Nutzern im Umkreis der Stadt Phoenix in Arizona zur Verfügung stehen. Dort bietet Waymo bereits seit Monaten testweise Fahrdienste mit seinen Roboterautos an.

Mit dem Start des Geschäftsbetriebs will Waymo Geld von Fahrgästen verlangen - aber alternativ zum Beispiel ...

