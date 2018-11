Die Sensoren von Velodyne Lidar treiben luft- und bodengestützten Robotersysteme zur Verminderung von Sicherheitsbedrohungen an

Velodyne Lidar, Inc. (Messestand Nr. 79) stellt auf der Unmanned Security Expo New York seine neueste LiDAR-Technologie für autonome Lösungen im Bereich physische und öffentliche Sicherheit vor. Die LiDAR-Sensoren von Velodyne ermöglichen wesentliche Funktionen in den Bereichen Mapping, Navigation und Perimetersicherheit in unbemannten Flugzeugsystemen (Unmanned Aircraft Systems, UAS) und unbemannten Landfahrzeugen (Unmanned Ground Vehicles, UGV) für kommerzielle, staatliche und rettungsdienstliche Anwendungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005421/de/

Point Cloud from the Velodyne VLS-128: providing industry-leading range and resolution to detect vehicles and people with unrivaled precision. (Graphic: Business Wire)

Die Unmanned Security Expo New York findet zusammen mit den Fachmessen ISC East und Infosecurity New York vom 14.-15. November im Jarvis Center statt. Mehr als 8000 Experten, Facheinkäufer und Meinungsbildner der Industrie für private und öffentliche Sicherheit werden bei den Veranstaltungen erwartet.

Velodyne stellt seinen VLS-128-LiDAR-Sensor, der hinsichtlich Reichweite und Auflösung für den Einsatz bei der Fahrzeug- und Personenerkennung mit unübertroffener Präzision bei schwierigen Umgebungsbedingungen branchenführend ist, bei einer Live-Demonstration vor.

"Velodyne Lidar unterstützt private und öffentliche Sicherheitsorganisationen für den Schutz von Personen und Eigentum dabei, mit der sich ändernden Bedrohungslandschaft Schritt zu halten", so Frank Bertini, UAV Robotics Business Manager, Velodyne Lidar. "Unsere Technologie versorgt autonome luft- und bodengestützte Lösungen mit einer 360°-Wahrnehmung der gesamten Systemumgebung mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern. Sie ist in mehreren Formaten verfügbar, sodass verschiedene Drohnen- und Boden-basierte Anwendungen unterstützt werden können."

Die Fähigkeit der LiDAR-Technologie von Velodyne, Bedrohungen im dreidimensionalen Raum, insbesondere in der Luft, zu erkennen, ist eine ihrer wesentlichsten Vorteile. Die meisten der aktuellen Eindringungserkennungstechnologien erkennen lediglich bewegte Objekte am Boden wie Menschen und Fahrzeuge. Mit dem Aufkommen von Flugdrohnen und Lufttaxis ist es nun unabdingbar, Eindringen in den Luftraum erkennen und angemessen reagieren zu können. Viele dieser neuen Bedrohungen aus der Luft sind zu klein, um von klassischen Radaren erfasst zu werden. Andere Technologien wie IP-Kameras mit Pan-, Tilt- und Zoom-Funktion (PTZ-Kameras) haben aufgrund ihres eingeschränkten Sichtfelds Probleme. Die LiDAR-Technologie von Velodyne ist die Schlüsseltechnologie für die autonome Überwachung von Eintrittspunkten kritischer Infrastrukturen wie Tunnel, Nuklearanlagen und Hochhäusern.

Mit ihrem kleinen Format und geringen Energieverbrauch sind die LiDAR-Sensoren von Velodyne so gestaltet, dass die Integration von UAS- und UBV-Geräten in Bodenstationen unterstützt wird. Velodyne bietet umfassende Dokumentation und Unterstützung sowie ein weitreichendes, weltweites unternehmensexternes Systemintegrator-Netzwerk. Die Sensoren von Velodyne verfügen über eine eingebaute Robot Operating System-Integration (ROS) und können zu einem zusammenhängenden Netzwerk mehrerer Sensoren hintereinandergeschaltet werden.

Wenn Sie als Sicherheitsexperte Velodyne Lidar auf der Unmanned Security Expo in New York City vom 14.-15. November besuchen möchten, kontaktieren Sie bitte Frank Bertini unter tbertini@velodyne.com, um eine kostenlose Ein-Tages-Karte zu erhalten.

Über Velodyne Lidar

Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Technologieunternehmen ist weltweit für seine Echtzeit-3D-LiDAR-Computing- und Software-Plattformen bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, nachdem sein Gründer David Hall 2005 den HDL-64 Solid-State Hybrid LiDAR-Sensor erfunden hatte. Seitdem konnte sich Velodyne Lidar, Inc. als unübertroffener Marktführer bei Systemen für 3D-Sicht in Echtzeit etablieren, die für verschiedenste kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden: von autonomen Fahrzeugen über Fahrzeugsicherheitssysteme, mobiles Mapping und Luftbildvermessung bis hin zu Sicherheit. Die Produkte des Unternehmens reichen von der leistungsstarken Surround-Optik Ultra-Puck VLP-32 über den klassischen HDL-32/64, den kostengünstigen VLP-16 und den neuen VLS-128 bis hin zum bald erscheinenden verborgenen Velarray. Die umfassende Wahrnehmungssoftwarereihe und damit zusammenhängende Algorithmen von Velodyne bilden das Fundament für seine bildverarbeitenden Systeme. Velodyne unterstützt Kunden aus Niederlassungen in San Jose, Detroit, Frankfurt und Peking. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.velodynelidar.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005421/de/

Contacts:

Landis Communications für Velodyne Lidar, Inc.

David Cumpston, 415-359-2316

velodyne@landispr.com