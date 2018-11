Das neue Führungsduo der Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt steht fest. Die Juristin Mandy Schmidt, die seit gut 20 Jahren für die IB arbeite, sei in die Geschäftsleitung berufen worden, teilte die Förderbank am Mittwoch in Magdeburg mit. Von Januar an werde Schmidt gemeinsam mit Marc Melzer die Geschicke der Investitionsbank leiten. Schmidt folgt auf Henning Schwarz, der in den Ruhestand geht. Schwarz hatte seit 2004 gemeinsam mit Manfred Maas die Bank geleitet. Aufgrund von Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Zusammenhang mit Fußballspielen war Maas freigestellt worden./dh/DP/tos

AXC0220 2018-11-14/12:50