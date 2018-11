Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Prudential befindet sich mit der Abspaltung des Segments M&G Prudential, also des Geschäftes im Vereinigten Königreich und Europa, auf Kurs. Zudem teilte der im FTSE 100 notierte britische Versicherer und Asset Manager im Rahmen einer Investorenkonferenz mit, dass der Umsatz in den ersten neun Monaten in allen Segmenten gestiegen sei.

Die Abspaltung von M&G Prudential mache gute Fortschritte, hieß es ohne Nennung von Details zur Zeitschiene. Die Abspaltung war im März angekündigt worden.

Bei Lebensversicherungen steigerte Prudential in den ersten neun Monaten den Gewinn im Neugeschäft um 17 Prozent bzw. um 12 Prozent auf Basis aktueller Wechselkurse.

In Asien lebte der Gewinn im Neugeschäft um 15 Prozent auf 1,76 Milliarden britische Pfund zu, getrieben durch das Kranken- und Vorsorge-Geschäft. Bei Eastspring, dem Asset Manager der Gruppe in Asien, stieg das verwaltete Fondsvermögen auf 149,2 Milliarden Pfund per Ende September von 138,9 Milliarden Pfund Ende 2017.

Im US-Markt, beim Jackson-Segment, steigerte Prudential den Gewinn beim Neugeschäft in den neun Monaten um 22 Prozent auf 716 Millionen Pfund. Das Segment Vereinigtes Königreich und Europa, also M&G Prudential, verbesserte den Gewinn beim Neugeschäft um 18 Prozent auf 277 Millionen Pfund. Das verwaltete Fondsvermögen sank auf 334,4 Milliarden Pfund von 350,7 Milliarden Ende 2017. Darin enthalten ist die Rücknahme eines einzigen großen institutionellen Mandats.

Der Solvency-II-Überschuss des Unternehmens, ein wichtiges Maß für die Bilanzstärke, lag zum 30. September bei 14,1 Milliarden Pfund, was einer Deckungsquote von 205 Prozent entspricht. Das Unternehmen sieht sich weiterhin gut aufgestellt für langfristiges Wachstum.

